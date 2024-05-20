تداول 146 الف طن في الهيئة العامة لميناء الاسكندريه خلال 24 ساعة





إنتظمت حركة التداول والملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 39 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 37 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول 1897 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1080 حاوية مكافئة

كما تم تداول 1897 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1080 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 817 حاوية بما يشكل 43% تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

وقد وجه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

نشاطا كبيرا في حركه تداول الحاويات بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه بواقع 3198 خلال 24 ساعه



جدير بالذكر ان حركة التداول والملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه شهدت فى بيان سابق للهيئة نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج عدد 34 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما تم تداول 3198 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1997 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1201 حاوية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

وقد وجه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره