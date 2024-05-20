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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"8 الصبح" يحيى ذكرى رحيل عملاق الكوميديا سمير غانم بلقطات من لقاء خاص

سمير غانم
سمير غانم

أحيا برنامج "8 الصبح" ذكرى رحيل عملاق الكوميديا سمير غانم، بعرض لقطات من لقائه مع البرنامج في أول حلقاته على الهواء.

 

وقام سمير غانم بسؤالهم فى بداية الحلقة عن فكرة البرنامج والمحتوى ودور كل مقدم فيهم، وطالبهم بأن يكون برنامجًا يحث على التفاؤل والأمل ويقدم معلومة دقيقة.

وحرص نجم الكوميديا على رسم البهجة داخل الاستديو وفي كواليس الهواء، وكشف عن العديد من الأسرار فى حياته الفنية والخاصة، كان أهمها أنه يعشق عمرو دياب وهانى شاكر، كما كشف عن أنه قام طوال مسيرته الفنية بتقليد 90 شخصية فنية كبيرة، كان أبرزهم يوسف وهبي ونجيب الريحانى.

على الجانب الآخر، فاجأ مقدمو البرنامج الفنان سمير غانم بتحضير "تورتة" بداخلها صورة لشخصية فطوطة الشهيرة، للاحتفال بعيد ميلاده الذى تصادف موعده مع أولى حلقات 8 الصبح.

سمير غانم عملاق الكوميديا سمير غانم

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