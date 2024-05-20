الرئيس الإماراتى يعزى الحكومة والشعب الإيرانيين فى وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى ومرافقيه

نعى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحيتهم، أمس، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وقال الرئيس الإماراتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم، ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".