الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالب ينهى حياة نجل عمه بسبب خلاف على الميراث فى الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقى طالب مصرعه على يد نجل عمه القاصر في قرية القليوبية مركز دكرنس محافظة الدقهلية طعنًا بسكين؛ وذلك لخلافات بينهما بسبب الجيرة والميراث، وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول "إبراهيم الدسوقي عبدالكريم"، 18 عامًا، طالب، ويعمل عامل كاوتش، ومقيم في قرية القليوبية بدائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء تعد من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى وبسؤال مرافقيه اتهموا نجل عم المتوفى ويدعى "فارس.م.ع"، 17 عامًا، ومقيم بذات القرية، بالتعدي على المتوفي بالضرب بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فاستل سكينًا وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته لخلافات بينهم بسبب الجيرة والميراث بعد وفاة والد المجني عليه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمناظرة الجثمان وأمرت بنقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة.

لقى طالب مصرعه قرية القليوبية مستشفي المنصوره الدولى محافظة الدقهلية الدقهلية

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