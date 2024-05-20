السيطرة على حريق هائل بمنفذ لحوم فى الدقهلية

اندلع حريق هائل داخل منفذ لبيع اللحوم بشارع عبدالسلام عارف بنطاق قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية، نتيجة حدوث ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية لثلاجة حفظ اللحوم، مما تسبب في التهام محتويات المنفذ بالكامل.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي باندلاع النيران بمنفذ بيع اللحوم بشارع عبدالسلام عارف في دائرة القسم.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انبعاث دخان كثيف وألسنة اللهب من داخل منفذ المحروسة لبيع اللحوم والمقام بجوار سوق الجملة وأرض شادر البطيخ.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المنفذ مغلق وقت وقوع الحادث ونتيجة لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الخاصة بثلاجة تبريد اللحوم تسبب في اشتعال النيران والتهامها محتويات المنفذ.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للسيارات المتوقفة أمام المنفذ وسوق الجملة المجاور.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.