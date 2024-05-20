الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان العلوم بالقاهرة والهندسة بالجيزة

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين، امتحان مادة العلوم بمحافظة القاهرة، وامتحان مادة الهندسة، بمحافظة الجيزة. 

 

من جانبه، يتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024م من خلال خطة العمل التي تم دراستها بأحكام مراعاة للدقة والشفافية وحسن سير العملية الامتحانية.

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وشدد سلومة، على توفير التأمين وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

 

كما شدد على المتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لرصد السلبيات والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة.

 

 وشدد مدير المديرية، على ضرورة التنبيه مرارا وتكرار على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أى من وسائل الغش داخل اللجان حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملا.

 

 

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محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

 

 

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