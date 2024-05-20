رويترز: وفاة الرئيس الإيرانى ووزير الخارجية فى حادث تحطم المروحية

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول إيراني، بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث تحطم المروحية، وذلك حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تحطمت بالكامل، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني.

وقال المسؤول الإيراني إنه يخشى للأسف من أن كل ركاب مروحية الرئيس الإيراني قد لقوا مصرعهم في الحادث.

وأفاد التليفزيون الإيراني بأنه لا مؤشر على أي علامات للحياة في مكان تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني.

الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن البحث عن مروحية رئيسي

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فجر يوم الاثنين بيانا أعربت من خلاله عن شكرها لتضامن عدد كبير من الدول والحكومات والمنظمات الدولية مع إيران.



وقالت الوزارة في بيان: "بعد ظهر يوم الأحد الماضي تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية وبعض المرافقين الآخرين، للأسف، لحادث في منطقة فارزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية".



وأضافت "على الرغم من الظروف الجوية السيئة، فإن جهود وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث تتواصل بكل جدية وأمل".



وأعربت الخارجية في بيانها عن خالص شكرها وتقديرها للتعبير عن المشاعر الإنسانية وتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب إيران وعروض العون والمساعدة لعملية البحث والإنقاذ.