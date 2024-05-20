صعبه وبطيئة.. الهلال الأحمر يكشف تفاصيل عملية البحث عن الرئيس الإيرانى

قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، اليوم الإثنين، إن جميع الفرق تواصل العمل بكافة إمكانياتها وقوتها للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأضاف رئيس الهلال الأحمر الإيراني، أن الظروف الجوية في المنطقه صعبة وتبطئ عملية البحث والإنقاذ، لافتا إلى أن عمليات البحث بطيئة بسبب صعوبة الظروف المناخية وانخفاض مدى الرؤية في المنطقة.

وأشار كوليوند، إلى أن جميع الفرق تبحث بكل قوتها ونبحث في الجزء السفلي من جرف الجبل.

وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، منذ قليل، انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والهاتفية في منطقة وقوع طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وتقول وكالة الأنباء الإيرانية، إن رجال الإنقاذ يقومون بالبحث في ظروف صعبة للغاية، ونظرا لعدم إمكانية تواجد السيارات والدراجات النارية في المنطقة، تقوم القوات بالبحث سيرا على الأقدام.

وقال الهلال الأحمر الإيراني، إن منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني جبلية وصعبة ولها ظروف جغرافية خاصة.