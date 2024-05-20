الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناتو يشيد بدور ألمانيا كدولة حليفة: تجعل الحلف أكثر قوة

الناتو
الناتو

أشاد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ميرتشيا جيوانا، بدور ألمانيا كدولة حليفة تجعل "الناتو" أكثر قوة، وهو ما يحتاجه الحلف في الأوقات الراهنة.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في مؤسسة "كونراد أديناور" بالعاصمة الألمانية برلين خلال مناقشة بعنوان "التطلع إلى المستقبل.. الناتو في عامه الخامس والسبعين"، كجزء من "مؤتمر أديناور الثاني عشر.. دور ألمانيا في سياسة الأمن الدولي".

وقال جيوانا - وفقا لبيان لحلف "الناتو" - "إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر مرونة واستعدادا أفضل لمواجهة الهجمات العدائية والتصدي لها"، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي أصبح أقوى من أي وقت مضى، ورغم ذلك، فإن الأوقات الحالية يمكن وصفها بأنها "زلزال شامل".

وأضاف أن "الناتو" لديه المزيد من الشركاء حول العالم، بما يشمل الدول والمنظمات والشركات، حيث يعمل على تعميق التعاون مع العديد منها.. مؤكدا أهمية تعزيز المرونة والاستثمار في الابتكار، لاسيما في ظل المشهد الأمني الجديد بأوروبا الذي هو قيد التشكل حاليا.

وأعرب جيوانا عن شكره لمؤسسة "كونراد أديناور" على دعمها لتعزيز القيم الديمقراطية، كما التقى بالبرلمانيين في البوندستاج الألماني للتخطيط لقمة الناتو المرتقبة في يوليو المقبل.

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