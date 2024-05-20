الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوزيه جوميز: جمهور الزمالك يستحق التتويج بالكونفدرالية

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

كشف جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السر وراء فوز فريقه بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

واستفاد الزمالك من تسجيله هدفًا في مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين لهدف ليتوج باللقب.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية عقب التتويج: "السر في الفوز ببطولة الكونفدرالية، هو أننا نعمل كعائلة ونستمتع بالطاقة التي نبذلها يوميًا ونبني في الفريق فقد أظهرنا روحنا للجماهير".

وأضاف: "نستحق هذا الانتصار وهذا اللقب خاصةً أننا كنا الأفضل خلال المباراتين أمام فريق نهضة بركان".

وأكمل: " ينبغي أن أهنىء فريق نهضة بركان ومدربهم فقد كانوا خصمًا صعبًا للغاية ويستحقون التهنئة لكن لاعبي الزمالك يستحقون كل شيء لأنهم لعبوا بعقلية قوية وفعلوا كل شيء من أجل الفوز باللقب".

وعن منافس الزمالك المنتظر في مباراة السوبر الأفريقي قال المدير الفني: "أفضل أن أفوز لقب السوبر بغض النظر عن المنافس الذي سيواجهه في المباراة".

وأتم تصريحاته قائلًا: "الجمهور كان رائع للغاية ويستحق هذا اللقب".

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد.

سجل أحمد حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

واستفاد الزمالك من تسجيله هدفا في لقاء الذهاب الذي خسره بهدفين مقابل هدف.

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