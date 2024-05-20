تحرك برلماني لاستكمال أعمال ازدواج طريق أسيوط ديروط

تقدمت النائبة نجلاء محمود العسيلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بشأن توقف أعمال ازدواج الطريق الزراعي الرابط بين ديروط وأسيوط.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن توقف أعمال ازدواج الطريق الزراعي الرابط بين ديروط وأسيوط، تسبب ذلك بزيادة حوادث الطرق في المنطقة نتيجة للاضطرابات المرورية التى أحدثها توقف أعمال الازدواج.

وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة العمل على إتمام أعمال الازدواج في الطريق حماية لارواح المواطنين المترددين على هذا الطريق.

وسبق وتقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهته لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحافظ أسيوط،وذلك بشأن إهمال سوق الباعة الجائلين بمركز منفلوط.

وطالبت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، بنقل الباعة الجائلين بمنفلوط في السوق المخصص لهم، وإخلاء الشوارع والميادين المزدحمة، حيث تم إنشاء هذا السوق في عام ٢٠١٥، مشيرة إلى أنه حتى الآن ورغم مرور عدة سنوات على إنشاء السوق إلا أنه لم يتم تسكين الباعة الجائلين المحتلين للشوارع والميادين في مدينة منفلوط.