سعر الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج، ومحبي معدن الذهب على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، حيث استقر سعر الذهب اليوم، لليوم الثاني على التوالي بدون تحريك في أسعار المعدن الثمين عقب آخر ارتفاع، إذ تصاعد عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 20 جنيهًا، وفيما يلي تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم، طبقًا لآخر مستويات وتكون معلنة من الشعبة العامة للذهب في التعاملات اليومية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 20- 5- 2024، وأسعار الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 20 مايو 2024، نحو 3622.9 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 20 مايو 2024 نحو 3170 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 20 مايو 2024 نحو 2717.1 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2024 نحو 25360 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2024 عند 2415.5 دولار.



سعر الذهب btc اليوم في مصر

بلغ اليوم الإثنين 20 مايو 2024، سعر سبيكة وزن 5 جرام يبلغ نحو قيمة 20.110 جنيه.

بلغ اليوم الإثنين 20 مايو 2024، سعر سبيكة وزن 10 جرام يسجل حوالي قيمة 40.250 جنيه.

بلغ اليوم الإثنين 20 مايو 2024، سعر سبيكة وزن 20 جرام يسجل حوالي قيمة 80.270 جنيه.