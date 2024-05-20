صبحي عسيلة لـ"الشاهد": نتنياهو نمّى لدى الإسرائيلين فكرة الخوف

قال صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العقل الغربي في مضمونه لا يفهم مفهوم العمليات الانتحارية بالنسبة لأفراد المقاومة الفلسطينية، وهذا استغله بنيامين نتنياهو بشكل جيد.

أضاف خلال حواره مع الإعلامي د.محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن إسرائيل استخدمت السوشيال ميديا للترويج عن أفكارها وأهدافها، فعندما نرى صفحة المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي نجده يتحدث ويوجه كلامه للمواطن العربي.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية في إسرائيل استخدمت مواقع التواصل لتسيد الرواية الإسرائيلية وأن ما يتعرضوا له بأنها حرب وجودية، وبالتالي رجعنا إلى الماضي بأنها حرب تهدد كيان الدولة الإسرائيلية وكيان اليهود.

وتابع أن نتنياهو عاد إلى ما قبل 75 عام من القضية الفلسطينية عندما صور بأن الحرب الحالية هي حرب دينية من خلال استخدامه ايات من التواره وإرسال صور للرأي العام العالمي بأن اليهود يواجهون محرقة لهم جديدة في العصر الحالي.

ونوه إلى أن نتنياهو نمّى لدى الإسرائيلين فكرة الخوف من خلال تصدير بأن الفلسطيني يهدد وجوده في الأرض، لذلك نجد فكرة الكيبوتس والذي يعتبرها المستوطن حماية لهم.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الإعلامي محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.