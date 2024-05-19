الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبحي عسيلة لـ"الشاهد": مصر تتبني وجهة نظر واضحة ولا تتصرف نيابة عن الفلسطينيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وصبحي عسيلة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الفلسطينيون دائمًا يعلنون أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تتاجر بالقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": مصر تتبنى وجهة نظر واضحة ولا تتصرف نيابة عن الفلسطينيين ولكنها تدعم ما يتفق عليه الأشقاء.

وتابع: "مصر تتبني وجه نظر واضحة في تسوية هذا الصراع أن يقوم علي طرف فلسطيني واحد قوي، ولابد أن ندفع في هذا الطرف، وهذا الموقف دائما يدفع للمصالحة، ومصر لا تتصرف نيابه عن الفلسطينيين وتدعم ما يتقف عليه الفلسطينيين وتسهيل الاتفاق، ومصر لا تفرض تصور أو توجه معين، يفعل محمود عباس ويرجع لمصر وتقول مصر رؤيتها في أنه لا مفر من حل الدولتين".

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