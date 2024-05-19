صبحي عسيلة لـ"الشاهد": الفلسطينيون دائمًا يعلنون أن مصر هي الدولة التي لم تتاجر بهم

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اليهود يتحكمون في وسائل الإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": الفلسطينيون دائمًا يعلنون أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تتاجر بالقضية الفلسطينية.

وتابع:"الفلسطينين يسلموا لمصر فيما تفعله، بما فيهم حماس والجهاد الاسلامي، بل إن كل الفترات التي شهدت سوء وتراجع في هذه القضية هي الفترات التي كانت ترجع الفصائل الفلسطينية لدول أخري غير مصر، أو لاعتبارات أخري بعيدًا عن الموقف المصري، وكل هذا بسبب الانقسام في فلسطين بين حماس وفتح وغزة والضفة مرده أساس إلى أن هذه الفصائل كانت ترجع لدول أخري غير مصر وهذه الدول له اعتبارات أخري في التعامل مع القضية بعيدًا عن الفلسطينيين".