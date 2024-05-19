الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبحي عسيلة لـ"الشاهد": مصر تحمل القضية الفلسطينية على كتفيها منذ نشأة القضية

صبحي عسيلة
صبحي عسيلة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإعلام ينقل ما يحدث، ففي بعض الاحيان جاني والبعض الآخر مجني عليه، والمشكلة هنا في تضخيم ما يحدث.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": اليهود يتحكمون في وسائل الإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار، إلى أن مصر تحمل القضية الفلسطينية علي كتفيها منذ نشأة هذه القضية.

وتابع: "الطرف الإسرائيلي طرف وتحد يضيغ الرواية ويدافع عنها، مصر تتبني القضية الفلسطينية تبني تاريخي، ومصر تحمل القضية الفلسطينية علي كاتفيها منذ نشائه هذه القضية، ويعلم الفلسطينين أن مصر هي الطرف الوحيد الذي لم يتاجر ولم يقايض علي هذه القضية في المنطقة كلها، وبناء عليه الفلسطينين يسلموا لمصر فيما تفعله، بما فيهم حماس والجهاد الاسلامي".

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