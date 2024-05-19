الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يحتاج لحوار مجتمعي.. أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية كارثة بكل المقاييس

أحمد الشرقاوي
أحمد الشرقاوي

اعترض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب على مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة الذي يعطي القطاع الأهلي والخاص حق التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية.

وتابع الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن  القانون كارثة بكل المقاييس على قطاع الصحة في مصر، لأننا الدولة ليست مستعدة أو مهيأة  لمثل هذا القانون، فتطبيقه ينجم عنه مشاكل.

واستطرد الشرقاوي أنه كان يجب أن يتم تعديل القانون وأن يتم العمل على اتفاقيات للعلاج على نفقة الدولة وإكمال منظومة التأمين الصحي، متابعا: "ما ينفعش ولا يجوز نوافق على قانون زي ده والتأمين الصحي لسة لم يكتمل، أتمنى إرجاء إقرار هذا القانون".

وأشار إلى أنه كان يجب عمل حوار مجتمعي هذا القانون، ومناقشته بكل مستفيض  وان يخضع للحوار السياسي والاجتماعي.

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