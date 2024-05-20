الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة حركة سير السيارات على طريق الإسماعيلية بورسعيد بعد انقلاب سيارة نقل بمقطورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عودة حركة سير السيارات على طريق الإسماعيلية بورسعيد بعد انقلاب سيارة نقل بمقطورة 

 

تعرضت سيارة نقل بمقطورة للانقلاب على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى دون خسائر بشرية. 

 

اخطار بالواقعة 
تلقي اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة يفيد ورود  بلاغ  بوقوع حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى  في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، عن انقلاب سيارة نقل بمقطورة ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية  .


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث تحسبا لوجود إصابات ووبواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القنطرة غرب ونجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب ومعداتها بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة في رفع السيارة دون أي إعاقة لحركة المرور. 


تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

الإسماعيلية بورسعيد الإسماعيلية- بورسعيد حوادث طريق الإسماعيلية بورسعيد طريق الإسماعيلية - بورسعيد الإسماعيلية

مواد متعلقة

25 غرزة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالبين رفضا غش زملائهما بالإسماعيلية

4421 طالبا يؤدون امتحانات "مُتطلب علم الجودة إلكترونيًا وورقيًا" بجامعة القناة

محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان وضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: هيئة قضايا الدولة خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا

تشديدات بالإسماعيلية فى امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الإسماعيلية يتابع حملات ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

تفاصيل الحالة الصحية لـ13 مصابًا فى حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة الصحراوى

انطلاق مسابقات بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

عاجل.. الحرس الثورى يستخدم قنابل مضيئة فى عملية البحث عن مروحية الرئيس

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

عاجل.. الاحتلال يشن غارات على عدة مناطق فى قطاع غزة

عاجل.. "داعش" يتبنى الهجوم وسط أفغانستان

هل تحضر طهران للإعلان عن اغتيال الرئيس الإيرانى؟ الباز يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا