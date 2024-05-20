عودة حركة سير السيارات على طريق الإسماعيلية بورسعيد بعد انقلاب سيارة نقل بمقطورة

تعرضت سيارة نقل بمقطورة للانقلاب على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى دون خسائر بشرية.

اخطار بالواقعة

تلقي اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، عن انقلاب سيارة نقل بمقطورة ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية .



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث تحسبا لوجود إصابات ووبواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القنطرة غرب ونجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب ومعداتها بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة في رفع السيارة دون أي إعاقة لحركة المرور.



تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.