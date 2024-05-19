تعيين غادة عبداللطيف رئيسًا لقطاعات الشئون الطبية بشركة الخدمات

أصدر د.محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر قرار بتعين د.غادة احمد ماهر عبد اللطيف لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون الطبية بالدرجة الممتازة.

وجاء في قرار التعيين الصادر بتاريخ 19 مايو 2024 برقم 82 أن مدة شغل الوظيفة لمدة سنتين او حتي تاريخ بلوغها السن القانوني للإحالة للمعاش ايهما اقرب.

وذكر قرار التعيين أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم ١٦٤ لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 546/2001 بتاريخ 21/11/2001 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وما تلاها من تعديلات، وعلى لائحة النظام الاساسي للشركة.

وعلي موافقة الجمعية العمومية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر علي إنشاء شركة الخدمات الطبية بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/2/2019، وعلى قرار مجلس إدارة الشركة بالجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 5/7/2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لشركة الخدمات الطبية.

وعلى إعلان الشركة رقم (1) لسنه 2024 لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون الطبية، وعلى موافقة مجلس الادارة بالجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 19/5/2024 بشأن شغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون الطبية.