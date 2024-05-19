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محمد الباز

جمال عبد الجواد: انقسامات إسرائيل الداخلية قد تؤدي لتخفيف الضغط على قطاع غزة

الدكتور جمال عبد
الدكتور جمال عبد الجواد

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تزايد في الانقسامات داخل إسرائيل، لافتا إلى أن نتنياهو تصور أن لديه كل الوقت لتنفيذ خطته في قطاع غزة، ولكن من الواضح أن الوقت داهمه، وأصبح حجم الانقسام داخل  الحكومة الإسرائيلية في تزايد.

ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك تصاعد في حجم المعارضة، والتطورات ستكون الفترة القادمة في جبهة السياسة الإسرائيلية الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الضغوطات التي تتعرض لها إسرائيل قد تخفف الضغط على غزة.
 
وأكمل أن إسرائيل تعد شعبها بأنها ستحرر الرهائن في رفح وتقضي على حماس، ولكن هذه الأمنيات والتصورات غير مبينة على حقيقة.

واختتم الدكتور جمال عبد الجواد: "حكومة نتنياهو تُمني نفسها بتحرير الرهائن والقضاء على قادة حماس في رفح".

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