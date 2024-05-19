الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: إسرائيل تخالف القانون وسنلجأ لمحكمة "الكاس" بعد "الفيفا"

الفريق جبريل الرجوب
الفريق جبريل الرجوب

قال الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنهم قدموا رؤية قانونية منسجمة مع القوانين واللوائح مع الفيفا ولكن الظلم الواقع على  الشعب الفلسطيني منذ 1948 وحتى الآن، خلفه تردد أمريكي وأووربي بالتنديد بممارسة إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الاتحاد الفلسطيني يطالب فيفا بمحاسبة الاتحاد الإسرائيلي لممارسته رياضة رسمية على أرض محتلة وهو مايخالف القانون، لافتا إلى أن بعض الأطراف الدولية تحمي إسرئيل وتصمت أمام جرائمها.

وتابع: "درأ لأي التباس بقترح لجنة خبراء قانونيين ولإلحاحية وحساسية الموضوع إنه يتم عقد جلسة طارئة بمجلس الفيفا، ونحن متمسكون بطلب العدالة، وسنصبر 60 يوما حتى يحصل إنفانتينو على المشورة القانونية ولكن سنصعد لما هو أبعد".

وواصل: "نعمل مع كل المجموعات العربية بتنسيق مستمر ونفضح ممارسات الاحتلال بشأن الإبادة".

وأكد الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن محكمة "الكاس" هي الطريق الآخر حيث سيتم اللجوء إليها في حال عدم تحرك الفيفا ضدهم.
 

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فلسطين إسرائيل الفيفا كرة القدم

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