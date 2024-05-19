"حماس": نتابع بقلق حادث سقوط طائرة رئيس إيران ووزير الخارجية

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قلقها واهتمامها البالغ إزاء الأنباء التي تحدثت عن حادث هبوط اضطراري للطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللّهيان، والوفد المرافق لهما، في منطقة شمال غرب إيران، مع انقطاع الاتصال بهم.

كما أعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعت إلى الحفاظ على سلامة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، والتمني بالسلامة والحفظ للشعب الإيراني الشقيق.

ووفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، كانت الطائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وواجهت صعوبة في الهبوط بسبب الضباب الكثيف في المنطقة الجبلية التي تحيط بها.