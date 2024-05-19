خبير اقتصادي يستعرض جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات

استعرض الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع بنفسه الملف الاستثماري، ويطلع البنك الدولي جهود التنفيذ التي تقوم بها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء يطلع البنك الدولي على جهود التنفيذ التي تسير فيها الدولة للخطوات والأوضاع الاقتصادية ويطلعهم بأن هناك مشروع قانون كبير بأنه هيكون في وحدة أساسية في مجلس الوزراء مختصة بدراسة الشركات التي سيتم طرحها ويعطي لمحة للبنك الدولي عن خطوات التنفيذ".

ولفت إلى أن اهتمام الدولة المصرية بالتشريعات والقوانين لجذب الاستثمار أمر ايجابي للغاية، متمنيا الإسراع في وتيرة الاجراءات التي تواجه البيروقراطية.

وأوضح أن الدولة تحاول أن تنتقي الشركات وطرح رؤية الدولة بالتنسيق مع البنك الدولي، لافتا إلى أن ما يحدث من طرح رؤية الدولة لجذب الاستثمار على البنك الدولي ينتقل لخطوة تالية حيث يقوم البنك الدولي بكتابة تقاريره ما يحث المستثمرين من الخارج على الاستثمار في مصر والتي تعد حملات ترويج.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن ما يفعله البنك الدولي بمثابة طرح تسويق لأفكارنا يجذب الاستثمارات الأجنبية.



