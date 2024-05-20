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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

مع ارتفاع درجة الحرارة يحرص آلاف من المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم عن حالة الطقس المتوقعة، منوهة باستمرار الموجة شديدة الحرارة في أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 في مصر 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا في أغلب الأنحاء، وطقس حار على السواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، منوهة بأن التعرض المباشر لآشعة الشمس سيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ما حالة الطقس غدًا؟

وذكرت الأرصاد الجوية أن غدًا الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، يحدث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادى الجديد.

واعتبارًا من الأربعاء 22 مايو حتى الجمعة 24 مايو، يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبينت الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.59 متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

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وأوضحت بيان حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج  يكون من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية تكون 35 درجة

جنوب سيناء تكون 39 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد تكون 44 درجة.

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