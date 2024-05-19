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سفير تركيا بالقاهرة: نتطلع لتنظيم مباريات الصداقة والأخوة مع مصر على مستوى المنتخبات ‏والأندية‎

سفير تركيا بالقاهرة
سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن

أكد سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، أن مصر دولة تتمتع بمستقبل مشرق بسكانها الحيويين، مشيرا إلى أن لديها شبابًا موهوبًا في ‏الرياضة. 

وقال السفير التركي - في كلمته التي ألقاها خلال فعالية أقيمت، اليوم الأحد، بمقر إقامته في القاهرة بمناسبة عيد الشباب والرياضة، وإحياء ذكرى أتاتورك الذى يوافق 19 مايو‎ من كل عام - "إن الشباب يمثل الأمل والمستقبل، و‏الرياضة تقوي الصداقة"، معربا عن التطلع لتنظيم مباريات الصداقة والأخوة بين تركيا ومصر على مستوى المنتخبات الوطنية ‏والأندية‎.

وأضاف: أن "مصطفى كمال ‏أتاتورك أهدى هذا العيد للشباب الأتراك"، مشيرا إلى أنه زار 50 رياضيًا تركيًا يشاركون في مسابقات ألعاب القوى المقامة حاليًا في ‏الإسماعيلية.

سفير تركيا مصر الرياضة عيد الشباب والرياضة ذكرى أتاتورك

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