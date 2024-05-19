سفير تركيا بالقاهرة: نتطلع لتنظيم مباريات الصداقة والأخوة مع مصر على مستوى المنتخبات ‏والأندية‎

أكد سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، أن مصر دولة تتمتع بمستقبل مشرق بسكانها الحيويين، مشيرا إلى أن لديها شبابًا موهوبًا في ‏الرياضة.

وقال السفير التركي - في كلمته التي ألقاها خلال فعالية أقيمت، اليوم الأحد، بمقر إقامته في القاهرة بمناسبة عيد الشباب والرياضة، وإحياء ذكرى أتاتورك الذى يوافق 19 مايو‎ من كل عام - "إن الشباب يمثل الأمل والمستقبل، و‏الرياضة تقوي الصداقة"، معربا عن التطلع لتنظيم مباريات الصداقة والأخوة بين تركيا ومصر على مستوى المنتخبات الوطنية ‏والأندية‎.

وأضاف: أن "مصطفى كمال ‏أتاتورك أهدى هذا العيد للشباب الأتراك"، مشيرا إلى أنه زار 50 رياضيًا تركيًا يشاركون في مسابقات ألعاب القوى المقامة حاليًا في ‏الإسماعيلية.