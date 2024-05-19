آخر أخبار سقوط طائرة الرئيس الإيراني.. تفعيل الخدمة الفضائية للمساعدة في البحث عن موقعه

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأحد عن تفعيل خدمة الخرائط بالأقمار الاصطناعية لمساعدة فرق الإنقاذ في البحث عن موقع طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت لحادث، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية المشتركة لتحديد موقع الحادث وتقديم المساعدة اللازمة.

حماس تعلن عن قلقها وتتضامن مع إيران

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن قلقها إزاء الأنباء التي تحدثت عن حادث هبوط اضطراري للطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللّهيان، والوفد المرافق لهما، في منطقة شمال غرب إيران، مع انقطاع الاتصال بهم.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع إيران، ودعت إلى الحفاظ على سلامة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

تعليق المرشد الإيراني والرئيس الأذربيجاني

بعث المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، برسالة تعزية للرئيس الإيراني المفقود وأصحابه، معبرًا عن أمله في عودتهم بسلام إلى أحضان الأمة. في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة مطلوبة، مشددًا على العلاقات الودية والشقيقة بين البلدين.

تفاصيل حادث طائرة الرئيس الإيراني

وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، فإن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث، وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن هبوطها اضطراريًا دون تقديم مزيد من التفاصيل. كان الرئيس رئيسي في طريقه إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

ووصف التلفزيون الرسمي الموقع بأنه قريب من مدينة جلفا على الحدود مع أذربيجان، مشيرًا إلى أن إرسال طائرات مسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.

تستمر الجهود المشتركة بين الدول المعنية لتحديد ملابسات الحادث وتقديم الدعم اللازم لفرق الإنقاذ والبحث.

منطقة خطر

وصنفت المنظقة التى وقعت بداخلها طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالمنطقة ذات التحذير البرتقالي بسبب الأحوال الجوية السيئة، مما تسبب في تعقيد جهود الإنقاذ، حيث عرقل الضباب والمطر الغزير تقدم فرق الإنقاذ وجعل من الصعب البحث والتقدم في المنطقة.

وفي موقع هبوط المروحية، توجد صخور ضخمة يبلغ ارتفاعها أكثر من 70 مترًا، مما حال دون وصول رجال الإنقاذ والبحث والتقدم، وتم تشكيل مجموعات وفرق شعبية في المنطقة للمساعدة في عمليات البحث.