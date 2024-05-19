الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر أخبار سقوط طائرة الرئيس الإيراني.. تفعيل الخدمة الفضائية للمساعدة في البحث عن موقعه

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأحد عن تفعيل خدمة الخرائط بالأقمار الاصطناعية لمساعدة فرق الإنقاذ في البحث عن موقع طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت لحادث، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية المشتركة لتحديد موقع الحادث وتقديم المساعدة اللازمة.

حماس تعلن عن قلقها وتتضامن مع إيران

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن قلقها إزاء الأنباء التي تحدثت عن حادث هبوط اضطراري للطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللّهيان، والوفد المرافق لهما، في منطقة شمال غرب إيران، مع انقطاع الاتصال بهم.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع إيران، ودعت إلى الحفاظ على سلامة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

تعليق المرشد الإيراني والرئيس الأذربيجاني

بعث المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، برسالة تعزية للرئيس الإيراني المفقود وأصحابه، معبرًا عن أمله في عودتهم بسلام إلى أحضان الأمة. في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة مطلوبة، مشددًا على العلاقات الودية والشقيقة بين البلدين.

الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا طارئا من أجل العثور على مروحية الرئيس الإيرانى

القاهرة الإخبارية: توتر العلاقات لن يمنع أمريكا من متابعة حادث طائرة الرئيس الإيرانى

الباز: الدوائر الرسمية بطهران لديها خبر مؤكد عن وفاة الرئيس الإيرانى

"خامنئى" للإيرانيين: إدارة الدولة لن تتأثر بحادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسى

تفاصيل حادث طائرة الرئيس الإيراني

وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، فإن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث، وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن هبوطها اضطراريًا دون تقديم مزيد من التفاصيل. كان الرئيس رئيسي في طريقه إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

ووصف التلفزيون الرسمي الموقع بأنه قريب من مدينة جلفا على الحدود مع أذربيجان، مشيرًا إلى أن إرسال طائرات مسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.

تستمر الجهود المشتركة بين الدول المعنية لتحديد ملابسات الحادث وتقديم الدعم اللازم لفرق الإنقاذ والبحث.

منطقة خطر 

وصنفت المنظقة التى وقعت بداخلها  طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالمنطقة ذات التحذير البرتقالي بسبب الأحوال الجوية السيئة، مما تسبب في تعقيد جهود الإنقاذ، حيث عرقل الضباب والمطر الغزير تقدم فرق الإنقاذ وجعل من الصعب البحث والتقدم في المنطقة.

وفي موقع هبوط المروحية، توجد صخور ضخمة يبلغ ارتفاعها أكثر من 70 مترًا، مما حال دون وصول رجال الإنقاذ والبحث والتقدم، وتم تشكيل مجموعات وفرق شعبية في المنطقة للمساعدة في عمليات البحث.

المفوضية الاوروبية ابراهيم رئيسي الرئيس الايراني المرشد الإيراني الرئيس الأذربيجاني على خامنئي طائرة الرئيس الإيراني

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

الهلال الأحمر تؤكد العثور على جميع الجثامين على متن مروحية الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا