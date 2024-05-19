رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول للذكور والإناث

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2024 تزايدات عمليات البحث عليه خلال الساعات الماضية عقب فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن بالأمس والذي يستمر حتى يوم 27 من شهر يونيو المقبل، لتكون المدة المحددة للتقديم للمعهد 40 يوما.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

ذكرت وزارة الداخلية، رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وخطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، عبر الرابط المخصص، والتي جاءت كالتالي:

- يقوم الراغب في التقديم لمعهد معاوني الأمن، بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل، أول بالدخول إلى هذا الرابط الخاص.

- وبعد ذلك يدخل الراغب في التقديم البريد الإلكتروني الخاص به، والذي قام بالتسجيل على الموقع من خلاله سابقا، بالإضافة إلى كلمة المرور.

- وفي حالة إذا كان الراغب في التقديم لم يكن لديه حساب على موقع وزارة الداخلية، يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد حتى يقوم بتسجيل حساب خاص به يمكن من خلال التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024.

- بعد ذلك يبدأ الراغب في التقديم إدخال كل البيانات الخاصة به والمطلوبة منه للتقديم، وبعد التأكد من البيانات، التي تم إدخالها يتم الضغط على إرسال

ما شروط التقديم في معهد معاوني الأمن؟

أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط اللازمة للالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024 منها:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية، وأن يكون له أبوان يحملان الجنسية المصرية بصورة طبيعية.

السن المقرر للتقديم يجب أن لا يقل عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا عند فتح باب التقديم للالتحاق بالمعهد.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

يجب أن يكون لدى المتقدم سيرة حسنة وسمعة طيبة.

يجب أن لا يكون المتقدم قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال لأسباب تأديبية نهائية.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله سابقًا من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي كلية أو معهد آخر لأي سبب.

يجب أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية التي تحددها الهيئة الطبية المختصة بالشرطة.

يجب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 170 سم، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو أي جهة حكومية أخرى، وألا يكون متزوجًا أو قد سبق له الزواج.

مقار معاهد معاوني الأمن 2024

تبدأ اختبارات القبول في مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهي عقب التسجيل من خلال رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024:

معهد معاوني الأمن بطره، الموجود بمحافظات: القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة، الموجود بمدخل مدينة وادي النطرون، بمحافظات: الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، الموجود بمدينة سوهاج حي الكوثر، بمحافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، والأقصر.

معهد معاوني الأمن بـ6 أكتوبر، طريق الواحات، بمحافظات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا.

هذه المقار ستستقبل المتقدمين لإجراء الاختبارات اعتبارًا من يوم 25 مايو الجاري.