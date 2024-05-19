الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صبحي" يكرم عمرو محمد عقب حصوله على المركز الثاني عالميًا في مجال الطاقة المتجددة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عمرو محمد محمود، وذلك بعد حصوله على المركز الثانى على العالم فى مجال الطاقة المتجددة بالمسابقة الأمريكية للابحاث العلمية golden.

حيث تناول البحث العلمي تحويل الباور بانك من استخدامه بالطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية والذي يهدف الى توفير الطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة المتجددة.

اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحصول عمرو على المركز الثاني على العالم، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة الدائم على دعم الشباب المصري ودعم الابتكار وخاصة في المجال التكنولوجيا، ومتمنيا له مزيد التوفيق في المرحلة المقبلة.

وزير الشباب والرياضة يُشيد بتأهل منتخب السلاح لنهائي كأس العالم بمدريد

 

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتأهل المنتخب المصري لسلاح السيف لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا في مدينة مدريد بإسبانيا وذلك بعد فوزه على منتخب فرنسا بنتيجة 45-40.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الأمنيات القلبية لمنتخب مصر لسلاح السيف في المباراة النهائية أمام ظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لحسم صاحب الميدالية الذهبية بالبطولة.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف كل من،  زياد السيسى، محمد عامر، ادهم معتز، ياسين خضر، تحت قيادة فينسيت انيستيت.

كما هنأ الوزير الإتحاد المصري للسلاح ببرونزية محمد حمزة لاعب منتخب السلاح خلال مشاركته في منافسات بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليًا في الصين، والخسارة من “كا لونج شيونج” بطل هونج كونج وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بنتيجة 11-15.

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