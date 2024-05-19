معين الشعباني يعلن تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.

وشهد التشكيل تواجد عادل تحيف بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الذهاب.

ويحتاج نهضة بركان إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط تسجيل هدفين أو أكثر حتى يتوج بالبطولة.

أما الزمالك فلا بديل أمامه سوى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين ليتوج باللقب.

وجاء تشكيل نهضة بركان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال – عادل تاحيف

الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين لبحيري

الهجوم: يوسف مهيري – فاليري بول باسيين - يوسف الفحلي

وعلى مقاعد البدلاء يجلس:

أمين الوعد - أمين المصواب - مامادو كامارا – كلاود جنولو – حمزة السمومي – رضا حاجي

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

حدد اتحاد كرة القدم فيفا موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات حيث يسعى الفريق الأول للزمالك للحصول على اللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

يذكر أن الفارس الأبيض قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية في مباراة إياب نصف النهائي حيث فاز على نظيره دريمز الغاني بثلاثة نظيفة خارج أرضه في المباراة التي اقيمت بمدينة كوماسي وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي والتي أقيمت في مدينة القاهرة.

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