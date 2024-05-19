رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك البحرين بنجاح القمة العربية ويشيد بمخرجاتها

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بتولي رئاسة القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين، وبالنجاح الكبير للقمة، مؤكداً أن الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلتها المملكة بقيادتها، بدعم ومساندة الأمير سلمان بن آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والإعداد والتحضيرات الاستثنائية التي سبقت القمة إضافة الى التسهيلات الإجرائية والتنظيمية واللوجستية، كان لها أكبر الأثر في إنجاح هذه القمة، واصفاً إياها بأنها مثلت تدشيناً لمرحلة مهمة وجديدة من مسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف "العسومي" أن حرص ملك مملكة البحرين على تحقيق التوافق العربي من خلال الجولات العديدة التي سبقت القمة والتنسيق والتشاور المستمر مع زعماء وقادة الدول العربية، ساهم بشكل حثيث في أن تخرج القمة بنتائج استثنائية ومهمة في كافة المجالات، مشدداً على أن إدارة جلالته الحكيمة لمداولات القمة كان له أكبر الأثر في أن تحظى الملفات والقضايا التي تم مناقشتها خلالها بالتوافق والتأييد العربي على كافة المستويات.

العسومي: كلمة البحرين جسدت رؤيتها الثاقبة لتعزيز الأمن القومي العربي

وثمن "العسومي" مضامين الكلمة التي ألقاها ملك مملكة البحرين في افتتاح القمة العربية، والتي عكست رؤية الثاقبة في التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، كما جسدت الثوابت الراسخة التي تلتزم بها مملكة البحرين في سعيها نحو تعزيز التضامن العربي وصون الأمن القومي العربي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بمخرجات هذه القمة، مؤكداً أنها تساهم بشكل كبير في تعزيز التضامن العربي كما تمثل خارطة طريق جادة لمعالجة التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تتشابك فيها التحديات الداخلية والخارجية.

كما ثمن "العسومي" القرارات المهمة التي صدرت عن القمة والتي تمس الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، مما جعل قمة البحرين ملبية لتطلعات الشعب العربي في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها الأمة العربية.

وأكد دعم البرلمان العربي التام لمخرجات قمة البحرين، وسعيه على توظيف دور الدبلوماسية البرلمانية وتسخير كافة أدواته وإمكانياته من جانبه، على نحو يخدم أهداف مخرجات هذه القمة الهامة.