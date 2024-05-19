في احتفالية رسمية تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المخلفات

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ان الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليةالمختلفة لتعزيز القدرات المؤسساتية للعاملين في وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات وتحسين بيئة عملهم بصفة مستمرة لإحداثتحول جذرى فى اتجاه إقتصادات خضراء وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة

واعرب عن سعادته بالمشاركة في فاعلية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال المخلفات الحاصلين على التدريب ضمن منظومة الإدارةالمتكاملة للمخلفات بمحافظات المرحلة الأولى.

جاء ذلك علي هامش الاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهمكارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة



الدولة قامت بتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي مدار السنوات

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الدولة قامت بتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي مدار السنوات الماضية منذ نهاية عام ٢٠١٩وبلغت تكلفة الاستثمارات التي تم ضخها حوالي ٢٥ مليار جنيه لاحداث تطوير كبير في المنظومة بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزاراتوالجهات الشريكة. مؤكدا علي حرص الوزارة لتأهيل وتدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة في كافة القطاعات ووحدات البيئة بجميعمحافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الجهات التدريبية بالدولة بأسلوب متميز في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا القيام بزيارات ميدانية تدريبية إلي المدافن الصحية والمحطات الوسيطة علي أرض المحافظات بما يساهم في تأهيل العاملين فيمنظومة المخلفات علي التقنيات الجديدة في المخلفات بما يساعد الدولة المصرية بالحفاظ علي المشروعات الجديدة في مجال البنية التحتيةضمن المنظومة بالمحافظات.





وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره لكافة الوزارات علي الدعم الذي قدمته في هذا الملف الخاص بتدريب وتأهيل العاملين في منظومةالمخلفات بما يقابل كل التطوير الذي تم في مكونات المنظومة بما يفيد المحافظات للقيام بعمل مميز وبصورة أفضل وأجود. مشيرا اليالمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرضالمحافظات بما يعود بالنفع علي المواطنين ومستوي النظافة بالمحافظات.





وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب عدد ٣٨٠ من العاملين بإدارات البيئة، ووحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بشراكة استراتيجية بينوزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع على مدار الأربعة أعوام الماضية، مشيرا الي ان هذا التدريب يعد ترجمةحقيقية للاستفادة المثلى لما تم من استثمارات ممثلة في بنية تحتية في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ومن ثم الحفاظ علىموارد الدولة المصرية، وذلك من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذى يقدم عدد من الفرص التدريبية تتجاوز ٦٥٠٠ فرصة تدريبيةسنويا في مجالات التنمية المحلية.





ومن جهة اخرى تقدم حسن شحاته وزير العمل بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على الدعوة للمشاركة فى هذا الحدث، والجهود المبذوله لتكريمالقائمين على تلك المهنه، مشيرا الى ان هذه الفعالية هي ترجمة لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاثة، والذى نسعى من خلاله إلى رفعالوعي للعاملين بالحقوق والواجبات،ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنةكخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين علي هذه المهنة،وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم، وايضا العمل علىتقنين أوضاعهم،ودمجهم في سوق العمل الرسمي،وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايته مداخل مواقع عملهم،كما أنه تعاون يفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية.





وأكد وزير العمل على أن هذه الفئة من العمال لها كل الاحترام والتقدير في أداء أعمالهم،داخل كافة القطاعات، كما أنهم يحظون بإهتمامكبير من جانب القيادة السياسية الحريصة دائمًا على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المصري،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا،أوالأّولَى بالرعاية، ومن بينها عمال النظافة الذين تتعرض حياتهم إلى المخاطر في بعض الأوقات، ويقومون بعمل وطني وإنساني كبير كونهميبذلون جهودًا واسعةَ فى سبيل الارتقاء بالوجه الحضارى والجمالى لمصر أمام ضيوفها وزوارها وفي تنظيم شوارعها، دون كَللِ أو مَللِ





واوضح ياسر عبدالله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظبم إدارة المخلفات، ان هذا الحدث نتاج عمل متواصل بين وزارات البيئة والتضامنالاجتماعي والقوى العاملة، في إطار البروتوكول الموقع بينهم لتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، حيث اخذ شكلالتعاون شقين عملي ونظري، وكان الجزء العملي مع شركات التشغيل في مجال عمليات الجمع والنقل والتخلص من المخلفات، والشقالنظري يتضمن إعداد الحوافز التأمينية مع وزارة التضامن، والسلامة الصحة المهنية مع وزارة العمل، وبدأت وزارة البيئة مع الوزاراتالمعنية شق التدريب الفني، وتهدف ان يكون هذا التدريب الفني التزام على الشركات في الفترة القادمة.





كما أشار د. حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة إلى جهود عمل البرنامج الوطني في 4 محافظات (قنا، اسيوط، كفر الشيخ، الغربية ) لافتا الى ان البرنامج ساهم في دعم العاملين في قطاع المخلفات على مدار الأعوام الماضية ومنها تخصيص مبلغ١١.٥مليون جنيه من المكون الاستثماري للبرنامج للدعم بمهمات الوقاية للسادة العاملين بمنظومة النظافة وعددهم 11 ألف عامل للمحافظاتالأربعة وذلك لمواجهة انتشار العدوى بفيروس 19 - COVID تحت مظلة وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية، وبناء قدرات العاملينبقطاع المخلفات بالأربع محافظات من خلال التدريب العملي والنظري، والدراسات الفنية ومنها دراسة عن تقنين أوضاع ودمج العاملينبالقطاع غير الرسمي، حيث حددت الدراسة بعض الأهداف بالاشتراك مع أصحاب المصلحة ومنها منح ترخيص مزاولة مهنة جامع مخلفاتومنح تراخيص فى مجال تدوير المخلفات، ورفع كفاءة العاملين بهذا القطاع عن طريق ورش عمل وتدريبهم على أحدث أساليب المنظومةالمتكاملة لإدارة المخلفات، بالاضافة الى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفاتالبلدية من خلال تقديم حزمة من الجوائز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات وضم عمالة القطاع وأسرهمإلى منظومة التأمينات الاجتماعية وصرف التعويضات للمتقاعدين فى حالات الوفاة والمعاش. مؤكدا على أن البرنامج الوطنى لإدارةالمخلفات الصلبة يعد من أولى المشروعات بوزارة البيئة والتى ساهمت فى المرحلة الأولى من هذه المبادرة بمحافظتى كفر الشيخ والغربية،والتى تقع فى نطاق عمل البرنامج، لتقنيين أوضاع العاملين بالقطاع الغير رسمى، من خلال ورش العمل التدريبية لهؤلاء العاملين والعمالغير النظاميين فى مجال إدارة المخلفات، مصفيًا أنه تم تدريب ١٤١ عامل بمحافظة كفر الشيخ، و١٠٠ عامل بمحافظة الغربية تدريباتنظرية وعملية بهدف رفع كفاء العمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال مراحلها المختلفة، مؤكدًا أن هذا التدريب سيكون لهعظيم الأثر على الجوانب البيئية لإدارة المخلفات، لافتًا إلى مشاركة البرنامج فى المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد (قنا وأسيوط) لتكتملمراحل المنظومة بكافة المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج.





وأوضح الظنان أن البرنامج التدريبي تناول تدريب العمال على الإدارة السليمة للمخلفات وطرق التخلص منها خلال مراحلها المختلفة،بالإضافة إلى الجوانب الصحية من خلال التعرف على طرق الوقاية من أخطار إدارة المخلفات وما ينتج عنها من أمراض أو تلوث، وكذلكالجوانب الإقتصادية من خلال زيادة التدوير والإستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وأيضا الجوانب الإجتماعية من خلال تشغيل الأيدىالعاملة والإستفادة من بيع المفروزات.

والجدير بالذكر ان التدريب تم كمرحلة أولى من خلال الوزارات المعنية، على ان يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقالقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠، والذى يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفنىاللازم للجهات الادارية المختصة، وللعاملين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات العاملين فى المنظومة