السيد نجم: الاحتفاء سيكون بمثابة تقليد شهرى بكل المبدعين

قال الكاتب الكبير د. السيد نجم، إن تكريم نادي القصة، برئاسة الكاتب محمد السيد عيد؛ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش بمناسبة فوزه بجائزة فلسطين العالمية عن رواية "شامخ البطل الصغير" الصادرة عن دار المعارف بمثابة تقليدًا سيتبعه النادي والصندوق؛ خاصة بعد تكريمه من خارج مصر؛ قائلًا:" دائما اقول لهم جت من الغريب وليس منكم".

نجم: تكريم المبدعين سيكون تقليدًا شهريًا لنادي القصة

وأشار "نجم" فى تصريحات لـ"الدستور" إلى أن نادى القصة قبل التكريم طلب منه سيرته الذاتية قبل إعلان نتيجة التكريم كما لو كان تقديرًا لرحلة قبل ان يكون تقدير لرواية او لعمل صدر له، ولفت إلي أنه كعضو في مجلس إدارة نادي القصة سوف يتم تكريم شهري لمبدعين سواء من حصلوا على جوائز دولية أو محلية، في أدب الطفل أو غيره من التخصصات.

وكان الكاتب السيد نجم، قد فاز بجائزة فلسطين العالمية عن رواية “شامخ البطل الصغير”، والصادرة عن دار المعارف، وفاز الكاتب سمير الفيل بجائزة الملتقي في القصة القصيرة عن مجموعة “دمى حزينة” الصادرة عن دار بتانة.

شارك في اللقاء الكتاب محمد السيد عيد الذى قدم درع النادى لهما وقدم مشاركات نقدية لكتاب حسن الجوخ محمد عبد الحافظ ناصف وعبده الزراع وفكري داوود وعاطف عبيد وأحمد عبده، وأدار اللقاء الدكتور أحمد الباسوسي.

وترصد الرواية بطولة " شامخ" الطفل السيناوي الذى تمكن من دخول معسكرات المحتل الإسرائيلي في سيناء عام 1967، وبالرغم من صغر سنه تمكن من تعلم العبرية، وأبلغ عن الكثير من المعلومات الهامة التي ساعدت في تحقيق انتصار اكتوبر1973.

والرواية ضمن ﺇنتاج أدب المقاومة للصغار حيث يواصل الروائي الكبير السيد نجم مشروعه الإبداعي فى مجال أدب المقاومة.