الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤسسة دولية تحذر: أخطر وباء عالمى سنواجهه سيخرج من قطاع غزة

غزة
غزة

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، أنه منذ 7 أكتوبر متابعة الأوضاع الصحية، من خلال ممثليهم، في قطاع غزة، حيث استيفاء كافة المعطيات والمعلومات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه لدينا إحصائيات تتحدث عن أكثر من مليون شخص مصاب بأمراض معدية من أصل 2 مليون، أي بنسبة 50%، من سكان قطاع غزة وضواحيها.

واكد عودة أن 70% من المصابين بالأمراض المعدية أطفال، لافتا إلى أن هذه الأمراض عديدة وأسبابها المياه الملوثة، الغذاء غير النظيف، التكدس السكاني.

وأوضح أن 85% من سكان غزة هم نازحين في الأساس، ولم يعد لدينا مستشفيات تكفي كل هذه الأعداد، مشيرا إلى أنه كان حذر من خروج  أخطر وباء عالمي  ينتشر من “غزة”، مرددا: “أخطر وباء موجود الآن هو من يوجد بدولة فلسطين وتحديدا في قطاع غزة”.

 

الأوضاع الصحية غزة قطاع غزة فلسطين وباء عالمي

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