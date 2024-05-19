نصائح للحفاظ على مكياج سليم خلال فصل الصيف
يؤرق الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة الكثير من الفتيات والسيدات، بسبب إفساده للمكياج بشكل مستمر، ما يؤدي إلى ظهور الوجه بشكل شاحب وغير صحي، ويضع الخبراء روشتة للفتيات والسيدات للحفاظ على مظهرهن خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس الحارقة.
ويرصد الدستور في التقرير التالي نصائح لثبات المكياج في الصيف:
- ينصح كبار المصممين وأطباء الأمراض الجلدية بتجنب استخدام الكريمات الزيتية طوال فصل الصيف، حتى لا يظهر وجهك بشكل لامع وتزيد إفرازات الوجه الدهنية.
- قبل استخدام التونر، عالجي بشرتك ببعض الكريم المرطب وضعي البرايمر، سيساعد ذلك على ثبات مكياجك لفترة أطول، وهي ميزة إضافية في يوم حار.
- لا تستخدمي مستحضرات التجميل بأصابعك، فقط استخدمي الإسفنج وفرش المكياج كبديل، سيسمح لك ذلك بوضع طبقة رقيقة من المكياج، وهو حل مثالي للخروج في حرارة الصيف.
- كل ما تحتاجين هو مزيج بسيط من كريم الترطيب والكونسيلر والماسكارا يكفي خلال أشهر الصيف.
- تجعل حرارة الصيف ظلال العيون الكريمية تتخثر وتتحول إلى كتل صغيرة في جميع أنحاء جفونك، هذا يعطي وجهك مظهرا غير جميل، لتجنب المشكلة، جربي استخدام ظلال العيون السائلة، هذه الظلال سهلة الاستخدام ويمكن تطبيقها بالتساوي على كامل منطقة الوجه، ويمتصها الجلد بسرعة وتبقى على وجهك لفترة طويلة دون تلطيخ أو ذوبان.
- لا ينصح باستخدام البودرة المضغوطة في الأيام الحارة المشمسة، حيث سيؤدي ملامستها لأشعة الشمس المباشرة والعرق إلى تصلبها وتشكيل قشرة سيئة المظهر، ولتجنب هذه المشكلة، استخدمي مساحيق سائبة، يمكنها الحفاظ على مكياجك سليمًا لعدة ساعات.
- استخدمي مرطبًا ذو قوام لوشن مع واقي من الشمس "صن بلوك"، وتجنبي استخدام أي كريمات ذات أساس زيتي، لأنها تتسبب في تسرب العرق إلى وجهك.
- استخدمي غسولًا خفيفًا خاليًا من الزيت لغسل وجهك، ثم اشطفيه بالماء البارد، يساعد ذلك على تبريد بشرتك قبل وضع المكياج.
- استخدمي أقلام تحديد العيون الجل المقاوم للماء لوضع مكياج العيون، وذلك لإنها تتحمل الحرارة بشكل أفضل بكثير من أقلام الرصاص أو أقلام التلوين.