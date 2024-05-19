نصائح للحفاظ على مكياج سليم خلال فصل الصيف

يؤرق الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة الكثير من الفتيات والسيدات، بسبب إفساده للمكياج بشكل مستمر، ما يؤدي إلى ظهور الوجه بشكل شاحب وغير صحي، ويضع الخبراء روشتة للفتيات والسيدات للحفاظ على مظهرهن خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس الحارقة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي نصائح لثبات المكياج في الصيف: