رويترز: فرق الإنقاذ ستصل إلى إحداثيات موقع تحطم طائرة الرئيس الإيرانى خلال نصف ساعة

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، أن فرق الإنقاذ ستصل إلى إحداثيات موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني خلال نصف ساعة، وفق نبأ عاجل أذاعته "إكسترا نيوز".

وقالت رويترز، إن مسؤول إيراني أكد أن حياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية في خطر، عقب حادث طائرة هليكوبتر.

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، أن رئيس الهلال الأحمر الإيراني أكد مشاركة 40 فريقا في عمليات البحث عن مروحية الرئيس.

وأضاف رئيس الهلال الأحمر الإيراني أنه لا يمكن مواصلة البحث جوا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، متابعتها عن كثب تقارير عن احتمال هبوط اضطراري لمروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته.