موعد بداية فصل الصيف 2024 فلكيا.. متى تبدأ فصول السنة الأربعة؟

موعد بداية فصل الصيف 2024 فلكيا..كلمات ارتفع البحث عنها على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ونتيجة لذلك ننشر خلال السطور التالية موعد بداية فصل الصيف 2024.

موعد بداية فصل الصيف 2024

وفقًا لمعمل ابحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الانقلاب الصيفي سيكون يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 في تمام الساعة 11:52 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسيكون فصل الصيف 93 يومًا و15 ساعة، ويمتد حتى 22 سبتمبر 2024)

وفي السياق أوضح الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًا في نصف الكرة الشمالي.

بداية ونهاية فصول السنة الأربعة

يذكر أن بدايات الفصول الأربعة 2024 تحل على النحو التالي:

فصل الربيع 2024: بدأ الأربعاء 20 مارس وعدد أيامه 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة.

فصل الصيف 2024: يبدأ الخميس 20 يونيو وعدد أيامه 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.

فصل الخريف 2024: يبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر وعدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

فصل الشتاء 2024: يبدأ يوم السبت الموافق 21 ديسمبر وعدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 ساعة.

حالة الطقس اليوم الاحد

كانت الهيئة العامة من الارصاد الجوية قد حذرت من بدء الموجة الحارة التي تسود مختلف أرجاء البلاد بحيث تستمر حالة الطقس في الموجة شديدة الحارة على مدار الأيام القادمة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.