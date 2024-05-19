الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تشريعية النواب" توافق على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق السجل العيني للعام المالي 2024/2025، بإجمالي 22 مليون جنيه و123 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2024/2025، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة 303 مليون و640 ألف جنيه.

وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية 95 مليون و290 ألف جنيه، وبلغت مخصصات باب شراء السلع والخدمات 73 مليون جنيه، و25 مليون جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و110 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

 

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مجلس النواب يقر مواد الإصدار فى مشروع قانون بشأن تطوير المنشآت الصحية

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رئيس مجلس النواب ردًا على بعض الأعضاء: "بلاش تشاؤم وأيامنا كلها حلوة وبيضاء إن شاء الله"

 

لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي هيئة قضايا الدولة مجلس الدولة المحكمة الدستورية العليا النيابة الإدارية

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