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أول تعليق من وزير الصحة الإيرانى حول طائرة رئيس بلاده المفقودة

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

قال وزير الصحة الإيراني إن الظروف الجوية والمنطقة الوعرة تعوق البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس إيران، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "إكسترا نيوز".

وأضاف: "وفرنا كل الإمكانات لعلاج الرئيس  إبراهيم رئيسي  ومن معه فور العثور على مروحيته".

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية الإيراني عن كواليس حادث "الرئيس الإيراني"، مؤكدًا أن هناك هبوطًا اضطراريًا لطائرة هليوكوبتر ضمن موكب الرئيس إبراهيم رئيسي، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "إكسترا نيوز".

وأضاف: "ظروف الطقس الصعبة تعرقل وصول فرق الإنقاذ لموقع الطائرة ولا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل".

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