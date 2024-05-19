بعد تصدرها التريند.. صابرين تكشف لـ "الدستور" قصة زواجها من المنتج عامر الصباح : قسمة ونصيب

أثارت الفنانة صابرين، جدلا واسعا، خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بصحبة زوجها المنتج اللبناني عامر الصباح، في حفل زفاف الفنانة الشابة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، ما جعلها تتصدر محركات البحث على موقع البحث العالمي جوجل.

ظهرت صابرين برفقة زوجها المنتج اللبناني عامر الصباح، للمرة الأولى سويًا في حفل زفاف الفنانة الشابة ريم سامي، وتساءل الكثير بعد انتشار صورهما معا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قصة زواج صابرين من المنتج اللبناني عامر الصباح.

صابرين تكشف لـ "الدستور" قصة زواجها من المنتج عامر الصباح : قمسة ونصيب

كشفت "صابرين" فى تصريحات لـ "الدستور" أنها تزوجت من المنتج عامر الصباح، منذ 6 أشهر وتحديدا فى شهر نوفمبر الماضي، دون الإعلان عبر وسائل الإعلام، وذلك بعد قصة حب بدأت منذ سنوات طويلة وتحديدا منذ 36 عاما عندما تعرف الثنائي، إذ شاركت "صابرين" في فيلمين من إنتاج عامر الصباح هما: "أنا والعذاب وهواك" الذى تم إنتاجه عام 1988 وشاركت فى بطولته أمام الفنان القدير الراحل كرم مطاوع، ووليد توفيق وكان من تأليف محمد الحموي، وإخراج محمد سلمان.

وبعدها بعام تعاون الثنائي معا فى فيلم "لست قاتلاً" الذى تم انتاجه فى 1989، وحقق نجاحا كبيرا وشاركت فى بطولته امام الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، والفنان حسين الشربيني، وكان من تأليف عبدالهادي طه، وإخراج علي العربي.

صابرين لـ "الدستور" : مبسوطة بحب الناس وأتمنى من الله التوفيق

وأضافت صابرين لـ"الدستور" : لم تأت فرصة للتحدث عن زواجي من قبل، وفوجئت بـ "الضجة" التى حدثت عقب فرح ريم سامي، وتصدر التريند.. حقيقي مبسوطة جدا بحب الناس والدعوات الجميلة الصادقة من جمهورى العزيز، ودائما أقول إن "الزواج نصيب" وأتمنى من الله التوفيق ودوام السعادة لنا ولأولادي ولكل من يتمنى لنا الخير.

وتعتبر زيحة صابرين من عامر الصباح هي الثالثة، حيث تزوجت صابرين للمرة الأولى، من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبت منه نجلها "نور"، وانفصل الثنائي بعد اعتزال صابرين وارتدائها الحجاب، ثم تزوجت بعد ذلك من رجل الأعمال طارق صادق، وأنجبا ثلاثة أبناء، هم: يوسف وعلي وعمر، قبل انفصالهما العام قبل الماضي فى 2022.