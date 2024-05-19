يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس، خاصة مع اقتراب موعد اعلان نتائج سنوات النقل، التي انهت سنواتها الدراسية منذ أيام قليلة في انتظار إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي، وبدء الاستعداد لماراثون امتحانات الثانوية العامة.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ويحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس عبر جوجل، في انتظار إعلان مديريات التربية والتعليم في مصر بالمحافظات عن ظهور نتائج سنوات النقل من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادي، قبيل بدء موسم امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو المقبل.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

ويرصد الدستور في التقرير التالي رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس، للاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بجميع طلاب فى مختلف المراحل الدراسية وقت صدورها، ويمكن الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات من الرابط التالي: اضغط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة سنوات النقل

للحصول أو للاستعلام عن نتائج الإمتحانات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

الضغط على نتيجة الصف المراد الاستعلام عنه لعام 2024

اختيار الفصل الدراسى الأول

بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

في حال اعتماد النتيجة يتم الصغط على اظهار النتيجة، ويستطيع الطالب الإطلاع عليها.

حيث تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان وزارة التربية والتعليم انتهاء عمليات التصحيح وتجميع الدراجات، حيث بعد انتهاء كنترولات المدارس من تجميع ومراجعة نتائج امتحانات الصف الثاني الإعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، سيتم الاعلان مباشرة عن النتيجة، حيث يتزايد الترقب لمعرفة نتائجهم يسعى الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على الدرجات التي حصل عليها الطلاب في مختلف المحافظات.