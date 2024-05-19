الأحد 19 مايو 2024
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مستشار الرئيس السيسي يكشف تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية، تفاصيل اهتمام الرئيس السيسي بمنظومة التأمين الشامل ويقيّم المرحلة الأولى من هذا المشروع.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إننا نحتاج دائما دعم سياسي وقيادي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي مهمة صعبة جدا، ولكن هناك خطوات ثابتة وقوية ومدروسة لتطبيق النظام لكل محافظات مصر.

وتابع: "بدأنا بمحافظة بورسعيد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ووصلنا الآن إلى الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان والسويس، وجنوب سيناء، وكلها إنجارات تتم مرحلية حتى نصل لتطبيقه في كافة المحافظات".

وأكد أن هناك جهات ثلاثة كانت مسئولة عن الإشراف على ذلك المشروع، وهما هيئة التمويل والتي تصرف على التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية التي تطبق التشخيص والعلاج، وهيئة الاعتماد والجودة.

لن نتعاقد مع أي مؤسسة دون تطبيق كافة المعايير بها

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية، إلى أنه قبل اختيار المكان وضمان حصول المواطن على خدمة جيدة، متميزة هيئة الرقابة والجودة والتي تتبع مباشرة رئيس الجمهورية هي من تقرر هذا، موضحا أن التأمين الصحي لم يتعاقد مع أي مؤسسة قبل التأكد من تطبيق المعايير كاملة فيها.

واستطرد: “لدينا دراسة مسبقة تستمر على مدار عام،  لدراسة الخريطة المتاحة للمستشفيات داخل كل محافظة وكيفية الاستفادة منها لتقديم الخدمات الصحية، حيق لدينا مستشفيات تابعة لوزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة والتابعة للشرطة، والمستشفيات الخاصة والمستشفيات الجامعية”.

وذكر: “الرعاية الصحية درجات، فهناك رعاية صحية أولية ويقدمها وحدات طب الأسرة وتغطي من  70% إلى 75%، من الخدمات، طبيب الأسرة حافظة من الخدمات يستطيع تقديمها، بحيث يأتي إليه المريض يعرف أسرته وحجم أسرته ويقدم لهم الخدمات الصحية الأولية كلها، ثم إذا احتاج لتحويل الرعاية الثانوية وهذه تكون لها مستشفيات معدة مسبقا، وهناك الحالات الخطرة من  جراحات تقدن على المستوى الثلاثي بالمراكز المتخصصة أو المستشفيات الجامعية”.

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