استشارى تكشف أضرار الرضاعة غير الطبيعية على الطفل

أكدت الدكتورة ماهيتاب عرفة استشاري بالإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، أن فوائد الرضاعة الطبيعية ليست اللبن فقط، ولكن تواصل نفسي، موضحة أن قوة العاطفة في الرضاعة تؤثر على حياة الطفل كلها فيما بعد وأضرار عدم الرضاعة الطبيعية تؤثر في النمو.

وأضافت الدكتورة ماهيتاب عرفة، خلال لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، أن عدم الرضاعة الطبيعية تتسبب في العديد من الأضرار على الطفل فيما بعد، منها السمنة بسبب الألبان الصناعية، وقد يكون الطفل مختلفًا في التطور المعرفي والحركي.

وتابعت: "التواصل بين الأم والرضيع بيفرق وأبسط المشاعر تنعكس في الرضاعة، وهي فرصة ذهبية للأم في الراحة والهرمونات اللى بتفرز خلال الرضاعة يحسن حالتها، ولازم الأم تثق في نفسها إنها هترضع طبيعي ولازم الأم تتعلم تعمل عصير طبيعي للثدي في حالة كانت موظفة عاملة".