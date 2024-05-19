كيف تحمي نفسك من نزيف الأنف أثناء ارتفاع درجات الحرارة

تكثر الإصابة بنزيف الأنف خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بشدة مثل الموجة الحارة التي تمر بها البلاد منذ مطلع الاسبوع الجاري والتي أعلنت الأرصاد انها سوف تستمر قرابة الـ 10 أيام المتتالية.

كيف يحدث نزيف الأنف

يحدث نزيف الأنف، مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نتيجة فقدان الدم من الأنسجة المطبنة للأنف، ويحدث بسبب الهواء الجاف، وغالبًا ما يكون من فتحة أنف واحدة، ويحتاج النزيف إلى عدة اجراءات ضمن الاسعافات الأولية لإيقافه خاصة إذا كان شديدًا.

الإسعافات الأولية لنزيف الأنف

الانحناء قليلًا إلى الأمام أثناء الجلوس أو الوقوف، مع تجنب الاستلقاء أو ميل الرأس للخلف؛ لأن ذلك سيتسبب في ابتلاع الدم والقيء.

إمساك الأنف من الجزء الناعم من الناحيتين، مع تجنب الضغط على جانب واحد فقط، حتى لو كان النزيف على جانب واحد فقط.

الضغط على الأنف لمدة 5 دقائق على الأقل للأطفال، ومن 10 إلى 15 دقيقة للبالغين، مع عدم فك الضغط عن الأنف لاكتشاف ما إذا كان النزيف توقف أو لا إلا بعد مُضِي الوقت المحدد.

يمكن وضع كمادات باردة أو كيس ثلج على الأنف؛ حيث يساعد الأوعية الدموية على الانقباض.

تكرار الخطوات السابقة إذا لم يتوقف النزيف، مع الضغط على الأنف لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، فإذا لم يتوقف النزيف فيجب التوجه للطوارئ على الفور.

تجنب الاستنشاق أو النفخ من الأنف لعدة ساعات بعد نزيف الأنف.

أسباب نزيف الأنف

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أثناء ارتفاع درجات الحرارة أحد أهم أسباب نزيف الأنف، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة والهواء الجاف، كما أن الاشخاص اللذين يعانون من انقطاع النفس الليلي مثل متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بنزيف الأنف في الليل.