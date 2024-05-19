الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تحمي نفسك من نزيف الأنف أثناء ارتفاع درجات الحرارة

نزيف الأنف
نزيف الأنف

تكثر الإصابة بنزيف الأنف خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بشدة مثل الموجة الحارة التي تمر بها البلاد منذ مطلع الاسبوع الجاري والتي أعلنت الأرصاد انها سوف تستمر قرابة الـ 10 أيام المتتالية.

المطران عطاالله حنا: نطالب بأن يتوقف نزيف غزة قريبًا

كيف يحدث نزيف الأنف

يحدث نزيف الأنف، مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة نتيجة فقدان الدم من الأنسجة المطبنة للأنف، ويحدث بسبب الهواء الجاف، وغالبًا ما يكون من فتحة أنف واحدة، ويحتاج النزيف إلى عدة اجراءات ضمن الاسعافات الأولية لإيقافه خاصة إذا كان شديدًا.

الإسعافات الأولية لنزيف الأنف

الانحناء قليلًا إلى الأمام أثناء الجلوس أو الوقوف، مع تجنب الاستلقاء أو ميل الرأس للخلف؛ لأن ذلك سيتسبب في ابتلاع الدم والقيء.

إمساك الأنف من الجزء الناعم  من الناحيتين، مع تجنب الضغط على جانب واحد فقط، حتى لو كان النزيف على جانب واحد فقط.

الضغط على الأنف لمدة 5 دقائق على الأقل للأطفال، ومن 10 إلى 15 دقيقة للبالغين، مع عدم فك الضغط عن الأنف لاكتشاف ما إذا كان النزيف توقف أو لا إلا بعد مُضِي الوقت المحدد.

يمكن وضع كمادات باردة أو كيس ثلج على الأنف؛ حيث يساعد الأوعية الدموية على الانقباض.

تكرار الخطوات السابقة إذا لم يتوقف النزيف، مع الضغط على الأنف لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، فإذا لم يتوقف النزيف فيجب التوجه للطوارئ على الفور.

تجنب الاستنشاق أو النفخ من الأنف لعدة ساعات بعد نزيف الأنف.

أسباب نزيف الأنف

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أثناء ارتفاع درجات الحرارة أحد أهم أسباب نزيف الأنف، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة والهواء الجاف، كما أن الاشخاص اللذين يعانون من انقطاع النفس الليلي مثل متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بنزيف الأنف في الليل.

نزيف الانف درجات الحرارة الموجة الحارة الاسبوع فقدان الدم الأنسجة الاسعافات الأولية

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 18-5-2024| درجات الحرارة فى مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 17-5-2024| درجات الحرارة فى مصر

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا