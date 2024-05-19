مع بدء تطوير المريوطية.. مواطنون: نتمنى عودة النظام الأمني والمروري

خلال الفترة الماضية تجرى محافظة الجيزة تنفيذ مشروع تطوير المريوطية، واستكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الشيشيني والصحابة ومنزل الطريق الدائرى.

ويعد هذا القطاع هو الأخير بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية، وتشمل إنشاء موقف حضاري بمسطح 16 ألف م2، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في المراحل الأخرى مع تدعيمه ببوابات وأنظمة إلكترونية حديثة لإحكام السيطرة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

ومن المقرر فور الانتهاء من أعمال تطوير المريوطية الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتضم "موقف منشأة البكاري، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا، ومنع الانتظار الخاطئ لمركبات السرفيس بمطلع الطريق الدائري".

نتمنى عودة النظام الأمني والمروري مجددًا

محمد نبيل، أحد القانطين بشارع الشيشيني بالمريوطية، يقول أن أمر تطوير المريوطية المنطقة جاء في وقته خاصةً وأننا أصبحنا نعاني من الإهمال والعشوائية بشكل كبير على الرغم من أهمية المنطقة وكونها سياحية.

يوضح نبيل: "التكاتك والمواقف أضفت العشوائية على المنطقة بعدما كانت من أرقى الأحياء، لذا ننتظر التطوير وعودة الأمن والأمان في المنطقة لضبط النظام بشوارعها وتحديدًا بمنطقة الشيشيني والدائري".

يضيف نبيل: "أن عملية تطوير المريوطية لا تزال مستمرة في المنطقة ونتحمل الحفر والردم والركام أملًا في الانتهاء من التطوير بشكل كامل، ولكن أثناء إعادة هيكلة المنطقة تم غلق شارع الشيشيني بشكل يدعو للتساؤل بالرغم من أنه شارع رئيسي ومحطة أساسية".

يختتم نبيل: "نناشد المسؤولين عن أمر تطوير المنطقة بإعادة النظر في غلق مدخل شارع الشيشيني، مما أعاق السيولة المرورية أكثر مما كانت عليه في السابق، وذلك بسبب غلق المداخل والمخارج من الشارع اتجاه كوبري المريوطية، فقد أصبح الجميع يسير عكسي في الاتجاهات الخاطئة وأصبح الوضع أسوأ من السابق".

إعادة هندسة منطقة الشيشيني بسبب زيادة السير العكسي

من جانبه، قال حسن ربيع، صاحب محل قطع غيار سيارات بمنطقة الشيشيني بالمريوطية، أنه عملية تطوير المنطقة وتنفيذ الممشى السياحي بالمريوطية بدأ منذ عامين تقريبًا ولا يزال مستمرًا حتى الآن.

ويوضح " نتنمنى أن تعود المنطقة كالسابق وأفضل فهي كانت من أرقى المناطق لأنها سياحية وبها العديد من القرى التي تستقبل الوفود السياحية، وبالرغم أن هناك جزء كبير من شاع المريوطية قد تم سفلته إلا أن جرى حفره بعد السفلته وهذا يعد تديرًا للموارد ولنفقات الدولة، فيجب أن يتم الانتهاء من جميع أنواع الحفر ومن ثم السفلته للحفاظ على مال الدولة".

يضيف: "ننتظر عودة الرقابة الأمنية والمرورية على المنطقة وعودة النظام مجددًا ومنع سير السيارات عكسيًا والقضاء على عشوائية التوك توك لأنهم أصبحوا يهددون خطر وأمان المنطقة وذلك بعد تطوير المريوطية".

ونوه ربيع أيضًا إلى هيكلة المنطقة مع ضرورة مراعاة مداخل ومخارج محطة الشيشيني فقد تم غلقها بشكل لا يتناسب مع أهمية هذه المحطة الرئيسية، مما تسبب في زيادة السير العكسي أكثر من السابق فضلًا عن ارتفاع معدلات الحوادث في هذه المنطقة تحديدًا نتيجة غلق الشارع بشكل غير هندسي وغير حضاري أيضًا، مطالبًا بإعادة هندسة محطة الشيشيني.