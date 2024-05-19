القضاء الإدارى يقضى بانعقاد انتخابات شركات السياحة فى موعدها

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الشق المستعجل المقدم من باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، بوقف انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وقد تمت إحالة القضية إلى المفوضين وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وأكد باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة، تنازله عن الدعوى التي أقامها لوقف الانتخابات والطعن ببطلان اللائحة المنظمة لها، والتي قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برفض الشق المستعجل بوقف الانتخابات وإحالة الموضوع إلى المفوضين.

كما أكد السيسي، فى تصريحات خاصة، أن هدفه من إقامة الدعوى كان السعي لإصلاح اللائحة قبل الانتخابات وتعديلها وعرضها على الجمعية العمومية، وحيث إن هذا لم يحدث وإن الدعوى اتخذت مسارًا آخر، فقد تنازل عن الدعوى تمامًا وترك الأمر لمجلس الإدارة المقبل أيًا كان الفائزين في الانتخابات احترامًا لاختيار الجمعية العمومية ودعمًا لجميع الفائزين، معربًا عن ثقته في قيام المجلس المقبل بالتحرك لإصلاح اللائحة التنفيذية للانتخابات تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص بين كل شركات السياحة.

وطالب السيسي كل الزملاء الذين أقاموا دعاوى مماثلة أن يحذوا حذوه ويتنازلوا عن دعواهم، تاركين الأمر لمجلس الإدارة المقبل على أن يتحد الجميع خلف المجلس سعيًا لتعديل اللائحة وهذا هو الهدف من إقامة الدعاوى أساسًا.

وقد أقام السيسي دعوى قضائية مستعجلة تطالب بوقف انتخابات غرفة شركات السياحة وبطلان اللائحة التنفيذية المنظمة لتلك الانتخابات، والتي أكدت أنها تحدث تفرقة بين الشركات بصورة غير قانونية من حيث التصنيف الذي تضمنته الدعوى للانتخابات.

وقد انتهى الاتحاد المصرى للغرف السياحية من إخطار أعضاء عموميات الغرف بالكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد، ومن المقرر أن انتخابات الغرف السياحية ستنعقد يوم 22 مايو الجاري.

وقد قام الاتحاد بإرسال مكان انعقاد عمومية كل غرفة وتوقيت بدء وانتهاء العملية الانتخابية وفقًا لما جاء بالقانون، والتأكيد على الجمعية العمومية والعملية الانتخابية لن تكون صحيحة إلا بحضور عُشر العدد الإجمالي للأعضاء الذين لهم الحق في التصويت.