شاهد.. استعراض قوة ومحاولة هتك عرض طلبة أمام مدرسة بحلوان

يفحص رجال مباحث العاصمة فيديو يظهر خلاله استقلال مجموعة من البلطجية سيارة نصف نقل أمام مدرسة طارق بن زياد بحلوان بعد تعديهم على طالبين ومحاولة هتك عرضهم واستعراض القوة أثناء مشاجرة بين عدد من الطلاب، وتدخل المدرسين ومنعوا عملية الاعتداء والخطف.

البداية كانت بورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان من ولي أمر طالبين يدعي "أدهم أ" و"إياد.م" مفاده تعرض نجليهما كلا من "أ"، و"إ"، للاعتداء ومحاولة الخطف علي يد مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة نصف نقل بسبب مشاجرة وقعت بين طلاب داخل المدرسة، فاستعان احدهم بعائلته وحضروا بسيارة نصف نقل بها ما يقرب من 10 أشخاص، واعتدوا علي الطالبين وحاولوا خطفهم والاعتداء عليهم وقاموا بخلع بنطال احدهم، وعقب حضور عدد من المدرسين والتدخل وطلب شرطة النجدة قاموا المتهمين بالهروب.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان جهودها لضبط المتهمين في الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر حمل رقم 8550 لسنة 2024 وتباشر النيابة سير التحقيقات.