ضبط متهمين غسلا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة، لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والمركبات".

وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.