الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهمين غسلا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

متهمين
متهمين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة، لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والمركبات".

وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محافظة الجيزة مواد المخدرة تأسيس الأنشطة التجارية غسل الأموال

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