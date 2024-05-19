الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأرقام.. ماذا لو لم يغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني لليوم الـ13؟

معبر رفح
معبر رفح

قال عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز"، إن هناك بيان من الحكومة الفسطينية، يحمل إسرائيل مايحدث في قطاع غزة من مجاعة وتفاقم للأمراض وانتشار الأوبئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن البيان أكد بالأرقام حجم المأساه التي تحدث في رفح الفلسطينية، موضحا أنه لو كان  معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مفتوح حتى الآن، لعبرت 3000 شاحنة ولما كانت المجاعة وقعت، ولو استمر كما كان كان عبر 1000 مصاب حتى هذه اللحظة.

وتابع: "الناس لم تذهب جميعا لأماكن النزوح، فبالتالي يجب توقف إطلاق النار في أماكن تجمع المدنيين حتى يمكن الوصول إليهم بالمساعدات لعدم استمرار المأساه الإنسانية".

وأكد أن إسرائيل حتى الآن لم تطبق قبضتها على كامل مدينة رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن القصف تزداد حدته في الساعات الأولى من المساء وحتى منتصف الليل.

وتابع الغنام: "كنا شهود عيان أمس على توجيه ضربات حماس القاسية على إسرائيل، وكأنه تحول إلى فخ حقيقي يدفع ثمنه الجنود الإسرائيليين الذين وصل عدد قتلاه الآن إلى 17 جندي وعشرات الإصابات بينهم إصابات خطيرة"، مؤكدا أن شدة الصراع زادت زادت للغاية في ساعات متاخرة من ليلة أمس.
 

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