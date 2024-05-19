"شكلها اتغير خالص".. وفاء الكيلانى تثير الجدل بعد خضوعها لعملية تجميل

أثارت الإعلامية وفاء الكيلانى حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بملامح مختلفة بعد أن نشرت كواليس أحدث جلسة تصوير لها، حيث ارتفع محرك بحث جوجل عن سؤال "هل خضعت وفاء الكيلاني لعمليات تجميل؟"

ما القصة؟

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني فيديو جديدًا لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من كواليس جلسة تصوير بملامح وجه مختلفة تمامًا، حيث ارتدت أسود طويل بشق جانبي كشف عن ساقها وفتحة من الظهر، ووردة بيضاء كبيرة تزين منطقة الوسط، وكان آخر ظهور لها برفقة زوجها الفنان السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي عقد يناير الماضي.

وشهد الفيديو عددا كبيرا من التعليقات حيث كتب أحد المتابعين "شكلها اتغير خالص"، وهناك من علق لها "شكلك متغير بس حلوة"، والبعض الآخر علق لها "منتظرين برنامجك الجديد".

غياب الإعلامية وفاء الكيلاني بعد برنامج "السيرة"

جدير بالذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني غابت عن جمهورها فترة كبيرة، وكان آخر برنامج لها "السيرة" على قناة DMC حيث استضافت عددا كبيرا من نجوم الفن وهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، ومحمود حميدة، وسهير رمزي، وفيفي عبده، وسمية الألفي وكريم عبد العزيز وهاني شاكر وغيرهم من نجوم الفن والغناء.

وتزوجت الإعلامية وفاء الكيلاني من الفنان السوري تيم حسن عام 2017، ودائما تنتشر عنهما أخبار عن انفصالهما ولكن يخرجان لنفيها، وتحدث تيم حسن عن زوجته والشائعات التي تلاحقهما دائما عن وجود خلافات بينهما وانفصالهما، قائلًا: "نحن معا، هذه الأشياء لا التفت لها ولا وفاء تلتفت لها، مضيفا "الحمد لله الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم".