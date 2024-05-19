اندلاع حريق جراء قذائف فوسفورية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بجنوب لبنان

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قذائف فوسفورية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف فوسفورية على بلدة ميس الجبل قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، ما أسفر عن اندلاع حريق بالمكان، وامتد بسبب الرياح، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تقوم بجهود مضاعفة للسيطرة على الحريق.

وفي السياق ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ظهر اليوم، غارتين على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وعلى أطراف بلدة بيت ليف، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي علما الشعب والناقورة بقذائف متتالية.